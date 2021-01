“Certe partite hanno bisogno delle mosse giuste”. E allora, nella notte che precede l’attesissima sfida tra Inter e Juventus, ci si può immedesimare nella protagonista della “Regina degli scacchi”. Il riferimento alla fortunata e nota serie tv di Netflix viene utilizzato da Inter Media House per disegnare l’attesa di una partita che per i tifosi nerazzurri ha da sempre un valore importante. Quali mosse utilizzerà domani Antonio Conte per affrontare la sua ex squadra?