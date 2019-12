Inter, Sensi: “Emozione unica rientrare. Godiamoci il Natale, sperando non duri troppo perché…”

Un infortunio lo ha tenuto lontano per due mesi, ma adesso Stefano Sensi è tornato per la gioia dell’Inter e di Antonio Conte. Nella larga vittoria dei nerazzurri contro il Genoa, il centrocampista è entrato in campo al minuto 72. Al termine della gara, Sensi ha affidato a un post su Instagram la gioia per il ritorno il campo: “Un’emozione unica rientrare finalmente in campo nella partita che chiude questo anno. Ci siamo meritati il primo posto ed ora godiamoci il Natale, sperando non duri troppo perché la voglia di tornare in campo è sempre più imminente! Tanti auguri di buone feste a tutti“.