“Ci vediamo venerdì. Sarà una grande finale di Europa League”. Dopo il successo per 5-0 sullo Shakhtar Donetsk nella seconda semifinale, l’Inter ha già in testa la finale, in programma il 21 a Colonia.

Il club nerazzurro ha salutato su Twitter il club andaluso, prossimo avversario e ultimo ostacolo nel cammino verso il trofeo internazionale.