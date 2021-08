Inter, i tifosi non perdonano: attacchi a Lukaku sul murales con Ibrahimovic

In zona San Siro gesto che testimonia la collera dei tifosi nerazzurri nei confronti di Romelu Lukaku passato al Chelsea

La rabbia degli interisti per il divorzio con Romelu Lukaku non si è ancora placata. L’ultimo segno della collera nerazzurra è visibile nei pressi di San Siro. Dopo quello di qualche giorno fa, come testimonia la foto in basso, è stato preso di mira anche l’altro murales, che ritrae il “testa a testa” tra il belga e Ibrahimovic della scorsa stagione. “Traditore” e “venduto” gli appellativi rivolti all’ormai ex attaccante dell’Inter.