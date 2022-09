Inter, Valenti: “I giocatori hanno camminato in campo per un’ora, non esiste. Inzaghi…”

Il giorno dopo il derby, Giacomo Ciccio Valenti esprime tutta la sua delusione su Twitter. Il conduttore radiofonico e noto tifoso dell'Inter, punta il dito sui giocatori per il loro atteggiamento: "Hanno camminato in campo per un’ora… non esiste! Dopo aver buttato via un campionato! Non lo accetto. Simone capisci che non esiste! Li hai visti piangere in campo, li hai visti rosicare, hanno fatto proclami quest’estate di grande amore … e poi arriva l’occasione e camminano… Simo’ capisci quanto ci rode… stavolta non passa!".