Inter, Vidal in viaggio per rispondere alla convocazione: “Eccoci Cile”

Il centrocampista nerazzurro sta raggiungendo il suo Paese per prendere parte agli impegni con la nazionale cilena

Archiviata l'importante vittoria in casa dell'Hellas Verona, è arrivato il via libera in casa Inter per i giocatori impegnati con le varie nazionali. La Fifa non ha accolto la richiesta di limitare spostamenti soprattutto per calciatori che avevano in programma viaggi intercontinentali, per cui il programma rimane invariato. Arturo Vidal sta raggiungendo in questo momento il suo Cile per indossare la maglia della Seleccion e confermare quanto di buono fatto finora con la maglia nerazzurra. "Eccoci Cile", ha scritto il centrocampista sui suoi social.