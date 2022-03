Inter, Vidal sprona l’ambiente: “I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno”

Il post social del centrocampista cileno dopo il pareggio di ieri sera col Milan in Coppa Italia

Il momento delicato dell'Inter è sotto gli occhi di tutti. I nerazzurri, non più lucidi e concreti come nei giorni migliori, non hanno però altra strada che il lavoro per tirarsi fuori dalle difficoltà. Ne è ben consapevole Arturo Vidal, che ha suonato la carica con un post social in questi minuti. "I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno", ha scritto su Instagram.