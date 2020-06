Giornata particolare per Javier Zanetti. Di quelle segnate in rosso, custodite nella parte più profonda del cuore. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso nell’ultimo post social: “Venticinque anni fa, oggi, la mia presentazione ufficiale con l’Inter. Un momento ancora bellissimo da vedere e ricordare con orgoglio per l’inizio di questa fantastica storia con la famiglia nerazzurra”, il messaggio del vicepresidente ed ex capitano dell’Inter.