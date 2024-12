Sky – Mercato, l’Inter a gennaio resta com’è. La novità è su Inzaghi

A margine della partita con il Como, Beppe Marotta - presidente dell'Inter - ha fatto capire che il club nerazzurro non farà mercato a gennaio. "Sappiamo di questo interessamento del Torino per Arnautovic - ha riferito su Skysport Sugoni - con il club granata che ha bisogno di un attaccante per sostituire Zapata. Se fino a qualche settimana fa si poteva pensare al giocatore in uscita ha segnato un gol importante in Coppa Italia. La squadra nerazzurra è ancora in lizza in tutte le competizioni e quindi la società nerazzurra vuole che la squadra resti così com'è".