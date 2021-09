Italia-Bulgaria, Barella subito in tendenza. I tifosi non dimenticano: “Offrici…”

Come dimenticare i festeggiamenti dell'Europeo e il ruolo da protagonista di Nicolò? I tifosi gli hanno dedicato alcuni striscioni in occasione di Italia-Bulgaria...

Nicolò Barella ha lasciato impresso nei tifosi italiani un ricordo indelebile. Non solo per le sue prestazioni preziose in campo, dopo una stagione strepitosa con l'Inter da scudetto e l'Europeo con Mancini. Barella è entrato nel cuore dei tifosi della Nazionale azzurra anche per i festeggiamenti dopo la vittoria dell'Europeo. Le gag con Pessina nelle quali si divertivano ad imitare Aldo, Giovanni e Giacomo e l'indimenticabile presenza al Quirinale con un paio di occhiali da sole e una bottiglietta di acqua a portata di mano. Inequivocabili segnali di chi ha esagerato la sera prima con i festeggiamenti. Oggi in occasione di Italia-Bulgaria Barella è subito entrato in tendenza su Twitter. Complice uno striscione che ricordava i bei momenti dell'Europeo: "Barella, offrici da bere".