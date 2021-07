Italia sul tetto d’Europa, arrivano anche i complimenti di Steven Zhang

Anche dal presidente nerazzurro arrivano i complimenti per la vittoria degli azzurri di Mancini

53 anni dopo, l'Italia è tornata sul tetto d'Europa. Dopo una gara molto combattuta, gli azzurri di Mancini hanno avuto la meglio sull'Inghilterra, battuta ai calci di rigore. Tutta Italia in festa con caroselli e e cori per celebrare un trionfo molto atteso. Anche Steven Zhang contento per la vittoria dell'Italia. Il presidente nerazzurro su Instagram ha postato due Stories: nella prima l'immagine del gagliardetto dell'Italia. Nella seconda in primo piano i due nerazzurri Barella e Bastoni con la scritta "campioni".