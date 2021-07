Immobile ai critici: “Magnatev u limone. Continuate a parlare, io intanto…”

L'attaccante italiano, attraverso una Instagram Stories, risponde ai critici

Con Simone Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio. Ha vinto anche la Scarpa d'Oro. Ciro Immobile però non ha brillato con l'Italia all'Europeo. Sono mancati i suoi gol. Specie in finale. Era in difficoltà evidentemente e alla fine Mancini lo ha sostituito con Immobile. Le serate storte, i periodi difficili, nella carriera di un giocatore esistono. La tensione della partita spinge a pensare 'toglilo', 'metti l'altro', 'cambia'. I tifosi davanti ad una gara diventano altro.

Ma quello che non si capisce mai è l'esagerazione. Gli insulti di un calciatore che comunque in quella stessa Italia che ha vinto ha giocato e non solo nell'ultimo torneo cercando di fare il suo. E i commenti cattivi, le critiche pesanti, quelle non le ha accettate neanche il calciatore della Lazio. Di fronte agli insulti il suo messaggio è stato chiarissimo: "Prendo in prestito una citazione. In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e Campione d'Europa. Continuate a parlare e nel frattempo io continuo a vincere. Magnatev u limone", ha scritto l'attaccante di Mancini in una storia su Instagram.