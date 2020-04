Moise Kean nella bufera: party sfrenato con modelle. Everton: “Inorriditi”

Moise Kean nella bufera. L’attaccante dell’Everton, infatti, ha violato la quarantena imposta dal governo inglese contro il coronavirus per organizzare un party sfrenato in compagnia di alcune modelle. Il tutto testimoniato da alcuni video che Kean avrebbe inviato in un gruppo su Snapchat e ripresi dal portale inglese. Ma è arrivata la risposta, durissima, del club inglese che, attraverso un comunicato, si è detto inorridito dalla condotta del giocatore. Ecco la nota:

“Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra. Ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli“.

(Fonte: Golssip)