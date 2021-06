Lady Cerci vs lady D’Ambrosio: “Che bassezze, non sto più zitta. Eri certa degli Europei ma…”

Il duro attacco sferrato attraverso i social da Federica Riccardi nei confronti di Enza De Cristofaro

"Ho aspettato prima di decidere se fare o no questa storia. Ho aspettato e riflettuto. Si dice che all'ignoranza e alla cattiveria si risponde con il silenzio. Tante volte l'ho fatto. Poi però qualcosa mi manda in tilt. E quel qualcosa riguarda i miei figli. Ho già mandato giù parole, post e storie passate che toccavano mio figlio. Addirittura nel giorno della sua nascita. Poi ho sperato che il tempo facesse capire a certa gente che non volevo essere più disturbata. E l'ho detto più volte che volevo essere lasciata in pace. E siccome dopo anni vedo che il messaggio non è stato ben recepito, eccomi qui. Se certe bassezze le ho accettate per me, non permetto più in nessun modo che intralcino nemmeno per errore uno dei miei figli".