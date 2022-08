Lautaro compie 25 anni, il messaggio di Lukaku: “Buon compleanno fratello”

Nel giorno del compleanno numero 25 per il Toro, sono arrivati gli auguri da parte di Big Rom

Oggi Lautaro Martinez compie 25 anni. Tanti i messaggi ricevuti dal Toro, l'ultimo in ordine di tempo è quello del suo compagno di reparto, Romelu Lukaku. Il feeling tra i due è forte, in campo e fuori, come testimoniano le parole di Big Rom: "Buon compleanno fratello".