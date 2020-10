“Pronta per domani amore?“. Agustina Gandolfo non vede l’ora di assistere al derby tra l’Inter del suo compagno Lautaro Martinez e il Milan.

La modella argentina, in dolce attesa, ha postato nelle stories di Instagram uno scatto del pancione e ha scherzato ponendo una domanda alla piccola che porta in grembo. Quello di domani, in programma a San Siro alle 18, sarà il primo derby in tre per la coppia Lautaro-Gandolfo.