Lazaro: “Inter, ho ricaricato le pile a sufficienza”. La risposta di Bastoni: “Ecco chi ruba…”

Ultimo giorno di vacanza per i giocatori dell’Inter che domani torneranno ad allenarsi alla Pinetina per preparare la gara contro il Napoli al San Paolo. Vacanze che sono servite per staccare la spina e ricaricare le batterie come spiega Valentino Lazaro su Instagram: “Vacanze finite, si torna a Milano. Nei giorni scorsi ho ricaricato le pile a sufficienza. Ora si torna al lavoro“. Al post dell’esterno austriaco, ha risposto ironicamente Alessandro Bastoni: “Ecco chi ruba i pantaloncini al campo“.