Diletta Leotta: “C’è stato un coro veramente poco carino. Ecco perché tifo per Barella”

La conduttrice di Dazn è tornata a parlare dei cori sessisti che alcuni tifosi, in passato, le avevano rivolto. E poi di una speranza nel nostro calcio italiano: Nicolò Barella...

"Per me non è calcio senza tifosi. È una cosa alla quale non mi abituerò mai. È molto difficile commentare la partita senza un elemento così importante come il pubblico. Un silenzio fortissimo. E quella cosa lì mi manca molto”. A parlare è Diletta Leotta, ospite a "Venus Club". La conduttrice di Dazn ha espresso la sua preferenza per un giocatore dell'Inter: “In questo momento Barella è uno degli italiani più forti. Faccio il tifo per lui perché credo che un giorno ci porterà in alto”.