Inter, Bastoni: “Vincere ad Anfield non è da tutti, ci riproveremo il prossimo anno”

Il difensore dell'Inter non fa drammi dopo l'eliminazione in Champions League ed esalta il successo dei nerazzurri

Dopo la vittoria per 1-0 ad Anfield contro il Liverpool, successo che non è bastato per il passaggio del turno dopo lo 0-2 dell'andata a San Siro, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha commentato la gara attraverso i suoi canali social.