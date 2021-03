Nuovo logo, l’Inter posta Barella e scatta il siparietto social con Lukaku

La società nerazzurra ha lanciato il nuovo stemma 'IM Inter'. In una foto postata su Instagram il belga ha preso in giro Nicolò

Giornata speciale in casa Inter , è il giorno del lancio del nuovo logo del club nerazzurro. Un'evoluzione che non ha lasciato indifferenti i tifosi tra chi critica e chi apprezza. Sui social ufficiali sono stati tanti i post lanciati. Tra questi quelli con le foto dei giocatori nerazzurri con un loro aggettivo che risponde perfettamente al concetto di 'IM', "I'M", io sono. Quello scelto per Barella è "I'm fearless", "Io sono impavido".

E il post ha fatto scattare il siparietto con Romelu Lukaku. Il belga ha preso in giro Nicolò con le faccine verdi della nausea. Le hanno spesso usate i giocatori nerazzurri oggi per prendersi in giro tra loro. Da Lautaro a Brozovic fino ad arrivare appunto all'attaccante belga che prende in giro il centrocampista azzurro. Che ha replicato con ironia, prendendosi in giro da solo. "Ma davvero...", ha scritto. I'M Ironic è un aggettivo che fa rima con l'Inter. E sta bene pure su Barella.