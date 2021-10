Luiz Felipe: “Ho grande rispetto per l’Inter. Correa un grande amico, forse non era…”

Con un post su Instagram, il difensore della Lazio si scusa per il suo gesto al termine della gara con l'Inter

Lazio-Inter è stata una gara ricca di emozioni e soprattutto tanta tensione scaturita dal gol di Felipe Anderson mentre Dimarco era a terra. Gli animi non si sono placati nemmeno al fischio finale quando Luiz Felipe è saltato sulle spalle dell'amico Correa che non ha preso bene il gesto del difensore della Lazio provocando un altro parapiglia. Con un lungo post su Instagram, Luiz Felipe chiede scusa per il suo gesto, sicuramente inopportuna dopo una gara molto nervosa. "Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l'Inter o per qualsiasi altro club".

"Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato. Forse, ripensandoci, non era il momento migliore o il luogo più adatto. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e chiarisco che non ho cercato, in alcun modo, di essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti degli altri atleti o dell'Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per il Tucu!!".