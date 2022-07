Lukaku, sensazioni positive dopo una dura giornata di lavoro sul campo

Il belga racconta quotidianamente ai suoi follower di essere in vacanza senza dimenticare di tenersi in condizione per farsi trovar pronto dalla stagione che arriva

Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l'Inter e si sta allenando in vacanza per tornare alla Pinetina al meglio. Il giocatore è in Costa Smeralda e si divide tra il campo di allenamento e il relax a base di uscite in barca con gli amici che sono con lui. C'era anche Onana, neo portiere nerazzurro, con lui fino a qualche giorno fa. Ma il portiere è rientrato a Milano per presentarsi domani nel ritiro dove ad attenderlo c'è Inzaghi.