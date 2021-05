Inter, Lukaku: “Deluso dal VAR”. Bastoni risponde e prende in giro Conte

Giornata di allenamento ad Appiano Gentile in vista di Inter-Udinese, ultima giornata di campionato. L'umore non può che essere alto

Giornata di allenamento ad Appiano Gentile in vista di Inter-Udinese, ultima giornata di campionato. L'umore, in casa nerazzurra, non può che essere alto e anche sui social i calciatori nerazzurri non perdono occasione per scherzare. Romelu Lukaku, infatti, su Instagram ha recriminato per un fuorigioco fischiato dal VAR (Stellini) durante la partitella. Fra i commenti, è spuntato anche quello di Alessandro Bastoni che, richiamandosi al diverbio tra Antonio Conte e l'arbitro Maresca durante la partita d'andata della Dacia Arena, ha preso in giro il mister nerazzurro. Ecco il siparietto: