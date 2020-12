Vittorie per 3-1 sul Bologna per l’Inter, che può ora pensare alla decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Romelu Lukaku, in gol anche ieri sera, ha affidato ai suoi canali social la soddisfazione per il successo sui rossoblu: “Un’altra vittoria! Tre punti e buon lavoro da parte di tutta la squadra. Continuiamo così!“.