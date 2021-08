Lukaku al Chelsea: Big Rom ha già un compito da svolgere. Opta: “L’unica eccezione…”

L'attaccante belga è pronto al terzo ritorno al Chelsea e ha giù un duro compito da svolgere

115 milioni di euro. È questa la cifra che incasserà l'Inter dalla cessione di Romelu Lukaku . Il club nerazzurro attendeva l'offerta formale del Chelsea che è arrivata da poche ore in Viale Liberazione.

Dopo due fantastici anni con la maglia nerazzurra, l'attaccante belga lascia Milano. Opta snocciola un dato interessante sul belga che ha segnato almeno 15 gol con quattro delle cinque squadre in cui ha militato nei top-5 campionati europei (nessuno ci è riuscito con più maglie dal 2011/12 ad oggi). L'unica eccezione proprio il Chelsea (zero reti in 10 presenze).