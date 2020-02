Romelu Lukaku ha cercato il gol fino a quando non è riuscito ad insaccare la palla in rete. Il giocatore nerazzurro è il grande leader di questa Inter. Lo è quando c’è da incitare i compagni e quando c’è da abbracciarsi e festeggiare. E lo è anche quando c’è da mettere le cose in chiaro sui social. Milano è nerazzurra e, come ha specificato Romelu, “c’è un nuovo re in città”.