Inter, Lukaku e Lautaro commentano insieme la top 5 dei loro gol: quante risate!

In occasione del lancio del nuovo sito ufficiale, l'Inter ha preparato un'iniziativa social per i suoi tifosi. Protagonisti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku che, nel corso di una diretta su Instagram, hanno commentato insieme la top 5 dei loro gol segnati in coppia: risate e un'intesa anche fuori dal campo che sembra non aver minimamente risentito della scorsa stagione trascorsa lontani! Il belga, inoltre, nel riguardare la rete segnata dal suo gemello d'attacco contro lo Slavia Praga in Champions League elogia le sua capacità balistiche: "Nei tiri al volo è tra i top 3 al mondo! Ricordate il gol segnato al Milan in Coppa Italia? Grazie e arrivederci!".