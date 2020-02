C’era anche Romelu Lukaku tra gli ospiti della sfilata di Donatella Versace in occasione della Milano Fashion Week. L’attaccante belga ha assistito all’evento insieme alla mamma, e ha poi ringraziato la stilista italiana per l’invito con un post su Instagram: “Giornata grandiosa ieri insieme a mia mamma alla sfilata di Versace! Grazie Donatella Versace per questa fantastica esperienza!“.