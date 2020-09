Fifa 21, Lukaku sbotta: “Velocità 81? E il secondo gol con lo Shakhtar? Siamo onesti…”

Come ogni anno arriva uno dei momenti più attesi dagli appassionati di videogiochi: le valutazioni che Fifa assegna ai giocatori. Valutazioni che hanno sempre fatto discutere, in primis i giocatori e questa volta è il caso di Romelu Lukaku. Quello che non è andato giù al giocatore è soprattutto la valutazione sulla velocità (81). “Non avete visto il mio secondo gol contro lo Shakhtar. Questo è fo**utamente sbagliato“, ha scritto su Instagram il belga. Ma non finisce qui, per su Twitter Lukaku scrive: “Siamo onesti, Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e dare loro più pubblicità… non sono con questa mer**. So quello che faccio“.