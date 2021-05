Lukaku: “Campioni! Grazie a tutti i tifosi dell’Inter. Godiamoci questo momento”

Big Rom esulta sui social dopo la vittoria dello scudetto

È stato uno dei simboli di questa Inter. Romelu Lukaku si gode lo scudetto dell'Inter da grande protagonista, i numeri sono tutti dalla parte di Big Rom: 61 gol in 92 partite con la maglia nerazzurra, 21 in questo campionato.

Big Rom ha festeggiato per le vie di Milano mescolandosi tra i tifosi nerazzurri, il giorno dopo l'attaccante è ancora al settimo cielo: "Campioni! È stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell'Inter di tutto il mondo! Godiamoci questo momento!"