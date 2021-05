L’Inter si gode lo scudetto: gli ex United con la maglia celebrativa – FOTO

Dopo tre giorni di riposo, oggi riprendono gli allenamenti ad Appiano. Per i giocatori la maglietta che celebra lo scudetto

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte ai suoi ragazzi, oggi riprendono gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la gara contro la Sampdoria. I giocatori hanno trovato nello spogliatoio la maglia celebrativa dello scudetto. In uno scatto postato su Instagram, Romelu Lukaku posa insieme ad altri tre ex United: Ashley Young, Alexis Sanchez e Matteo Darmian. La festa nerazzurra continua.