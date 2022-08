Marchisio: “L’Inter continua a essere la squadra più completa. Ciò non vuol dire… “

Netta vittoria dell'Inter all'esordio stagionale a San Siro. La squadra di Inzaghi ha battuto per 3-0 lo Spezia di Gotti grazie ai gol di Lautaro, Calhanoglu e Correa. Su Twitter Claudio Marchisio sottolinea come i nerazzurri siano la squadra più completa: "Grazie anche al ritorno di Lukaku, l'Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire essere i favoriti (vedi l'anno scorso, senza togliere i grandi meriti del Milan). Aspettiamo le avversarie Milan, Juve, Napoli e Roma".