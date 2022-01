Materazzi nella Inter Hall of Fame: “Sempre cercato di difendere questi colori. È vero che…”

Matrix è il secondo ex calciatore nerazzurro a essere inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021

Oggi Marco Materazzi è entrato nella Inter Hall of Fame. Matrix è il secondo ex calciatore nerazzurro a essere inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021. Materazzi esprime tutta la sua gioia con un post su Instagram: "Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che è “pazza”.. ma solo perché ti fa impazzire d’amore. Da oggi, sono nella Hall of Fame".