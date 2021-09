Medel commenta l’articolo sulla presunta presa in giro di Vidal: “Spazzatura”

Il giocatore del Bologna ha commentato un articolo di un sito cileno che parlava di un presunto siparietto social dopo la sconfitta a San Siro.

Arturo Vidal si sta allenando per rientrare il prima possibile dall'infortunio. Il cileno dovrebbe saltare - oltre all'Atalanta - anche lo Shakhtar Donetsk e tornare a disposizione con il Sassuolo nel successivo turno di campionato. Gary Medel, che sabato con il suo Bologna a San Siro ha incassato sei gol, non ha gradito un articolo pubblicato su un sito cileno. L'articolo insinuava che Vidal, nonostante non fosse sceso in campo con l'Inter, avesse poi stuzzicato e preso in giro Medel sui social. Gary non ha utilizzato mezzi termini e ha definito l'articolo "spazzatura". Lo ha persino linkato a Vidal, scrivendogli: "Incredibile, che cosa ne dici?"