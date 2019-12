Miglior agente dell’anno, tra i candidati anche Pastorello. Lukaku: “Incrocio le dita”

Presente a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards, Romelu Lukaku ha voluto ringraziare gli organizzatori per averlo voluto tra gli ospiti della conferenza della vigilia e, al tempo stesso, ha mandato un in bocca al lupo al suo procuratore, Federico Pastorello, in lizza per il premio di miglior agente dell’anno: “Grazie per avermi voluto ai Globe Soccer Awards di Dubai! E ora dita incrociate per il mio agente Federico Pastorello!“.

A fare il tifo per Pastorello c’è anche la compagna Leona Koenig, che su Instagram ha voluto incoraggiarlo così: “Crediamo tutti in te, incrociamo le dita affinchè tu possa vincere il premio di miglior agente dell’anno ai Globe Soccer Awards a Dubai e rompere la striscia di 7 vittorie consecutive di Jorge Mendes“.