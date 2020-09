Roberto Mancini, ct della Nazionale ed ex allenatore dell’Inter, in un tweet ha fatto gli auguri ai giovani italiani che in queste ore torneranno tra i banchi di scuola dopo il lungo stop alle lezioni in classe per frenare i contagi da coronavirus. “Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani rientreranno a scuola in questo momento di grande difficoltà !Impegnatevi per essere liberi e artefici del vostro futuro“, ha scritto il mister nel suo post.