La moglie di Calhanoglu raggiante per il marito all’Inter: “Ogni fine è un nuovo inizio”

La giornata di Calhanoglu all'Inter è stata una giornata intensa e molto social. Il giocatore turco si è presentato ai suoi nuovi tifosi con tanto entusiasmo allo stato puro. Anche la moglie ha condiviso un pensiero sui social...

Ieri è stata la giornata di Hakan Calhanoglu all'Inter. Una giornata iniziata in mattinata con le visite mediche, l'idoneità e poi l'arrivo in sede per la firma del contratto. Un passaggio, come anticipato dai social dell'Inter ieri, da una sponda del Naviglio all'altra. Il giocatore turco si è mostrato più che entusiasta per la nuova avventura, aggiornando immediatamente i suoi profili social e posando con lo scudetto appena conquistato dai nerazzurri. Anche la moglie di Hakan, Sinem, ha voluto condividere la gioia per il trasferimento sui social: "Ogni fine è un nuovo inizio".