"GRAZIE INTER !! Grazie perché in questo mondo fatto di continui cambiamenti tu ci hai tenuto la mano per quasi 10 lunghissimi anni. GRAZIE perché sei stata la nostra Famiglia." Con queste parole iniziava il lungo e commovente post di ringraziamento a tutto l'ambiente nerazzurro da parte di Enza D'Ambrosio , moglie di Danilo .

Una passione, quella per il nerazzurro, che non ha mai smesso di accompagnare tutta la famiglia D'Ambrosio. A partire dai figli e passando per Enza, che in questa vacanza ha fatto un'incredibile scoperta "nerazzurra"... (LEGGI QUI)