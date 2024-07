Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, l'Inter sta trattando con l'entourage di Tessmann per le commissioni

Tanner Tessmann è uno degli obiettivi dell'Inter anche in ottica futura. Il centrocampista classe 2001, che tra pochi giorni disputerà le Olimpiadi di Parigi 2024 con gli Stati Uniti, lascerà sicuramente Venezia, con i nerazzurri in corsa e in buona posizione.