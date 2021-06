La moglie di D’Ambrosio scatenata su Instagram, Danilo: “Stiamo esagerando eh”

Quanti complimenti per la moglie di Danilo D'Ambrosio sui social? Il giocatore nerazzurro è geloso? Dall'ultimo commento scherzoso si direbbe proprio di sì...

Enza De Cristofaro e Danilo D'Ambrosio si stanno godendo una vacanza di mare insieme ai loro due bimbi in un resort in Puglia. Sole e relax, dopo una stagione lunga e difficile. Felicemente culminata nella vittoria dello scudetto, che tutta la famiglia ha festeggiato con enorme partecipazione.

Enza, che si allena nel tempo libero per mantenersi in perfetta forma, ha condiviso alcuni scatti su Instagram. La wag nerazzurra ha numerosissimi ammiratori, che la riempiono di complimenti. Danilo è geloso? Intanto, in risposta alle sue bellissime foto, ha risposto così: "We, we, bella stiamo esagerando eh...". Si scherza, ma non troppo...