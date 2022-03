Liverpool-Inter, la compagna di Fabinho e il messaggio brutale per Alexis Sanchez

La moglie del giocatore del Liverpool ha voluto commentare in maniera polemica il giocatore nerazzurro

La moglie di Fabinho, Rebeca Tavares, ha voluto infierire su un episodio del match di Champions League tra Liverpool e Inter. Un messaggio che i media inglesi hanno definito brutale. Due parole per salutare Alexis Sanchez nel momento dell'espulsione, non senza un accenno di polemica. La wag ha infatti espresso con un "Bye Alexis" tutta la sua rabbia per il fallo del giocatore nerazzurro. I tabloid inglesi hanno "ringraziato" in massa Alexis per i due falli e la conseguente espulsione: il passaggio del turno del Liverpool è stato sancito anche grazie a quell'episodio.