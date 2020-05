Radja Nainggolan si muove in sicurezza con la mascherina, in attesa di ritrovare il campo. Il centrocampista del Cagliari ha condiviso uno scatto sui social nel quale indossa una protezione personalizzata. Immediate le reazioni dei suoi amici, ex compagni. Botta e risposta con Juan Jesus che lo ringraziava ironicamente per essersi coperto il viso. Risate anche con Keita Balde, ex Inter, che gli chiedeva se la mascherina l’avesse comprata in farmacia.

Non sono mancati i commenti dei suoi follower, tra un “torna all’Inter”, complimenti e anche qualche provocazione. Il Ninja non si tira mai indietro e a chi gli diceva che aspettasse solo la riapertura delle discoteche ha risposto a tono: