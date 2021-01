In questi giorni la Spagna è paralizzata dalla neve. Per vedere così tanta neve su Madrid bisogna tornare indietro fino agli anni ’70. Qualcuno ha trovato comunque il modo di andare a lavoro. Quel qualcuno è Yannick Carrasco. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha preso in prestito da un vicino di casa una Panda 4×4 “ottima per la neve“. Ma Carrasco non era solo, in macchina con lui l’ex Inter Vrsaljko e Lemar.