Odriozola scrive a Perisic sui social, ma i media tedeschi lo rimproverano

L’infortunio di Ivan Perisic è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per di più è accaduto in allenamento, dopo un fallo ad opera di un suo compagno. Odriozola, infatti, ha mancato la palla e preso la caviglia del giocatore croato. Odriozola gli ha scritto su Instagram: “Non solo un giocatore straordinario, ma anche un incredibile compagno. Ti auguro una pronta guarigione. Tornerai presto in campo, Ivan!”.

Ma i media tedeschi hanno sottolineato come in queste parole manchi qualcosa: “Perché non c’è traccia di scuse o pentimento dopo il fallo? Sicuramente Odriozola non voleva fargli male e sicuramente si sarà già scusato con lui in privato, ma scrivere “scusa” sui social non avrebbe guastato”.