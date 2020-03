Orlandoni rispolvera maglie, spunta la divisa dell’Inter. Julio Cesar nostalgico: “Quella è…”

In questi giorni di quarantena a casa c’è anche chi, come Paolo Orlandoni, ha il privilegio di poter rispolverare l’armadio e trovare vecchie divise capaci di raccontare una carriera intera. In mezzo a quelle maglie, l’ex portiere nerazzurro ha tirato fuori anche quella dell’Inter, indossata dal 2005 al 2012.

La maglietta, risalente al leggendario 2009-10, la stagione del Triplete, è stata subito notata da Julio Cear, portiere titolare di quella stagione. Il brasiliano ha commentato nostalgico: “Quella in mezzo è tanta roba. Ti voglio bene fratello, abbracci a tutti“. Pronta la risposta dello stesso Orlandoni: “Ti voglio bene amico mio“.