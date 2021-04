Rivelazione schock del padre di Wanda: “Vorrei essere di nuovo papà a 64 anni”

Le dichiarazioni del padre di Wanda Nara stanno facendo discutere. L'argentino ha confessato di voler diventare di nuovo papà all'età di 64 anni. Chissà che cosa dirà la figlia, con la quale ha un rapporto piuttosto burrascoso...

“Penso che prima o poi ci sposeremo. Dobbiamo parlare di alcuni dettagli, ho parlato con Zaira di questo argomento. toccando discorsi personali di situazioni. È molto matura e intelligente. Dovremo formalizzare prima o poi. Diventare di nuovo papà? Sarò onesto, all'inizio ho detto di no. Ma se c'è un grande affetto e sei innamorato di quella persona, è molto bello avere un bambino in comune, è un legame più diretto. Oggi come oggi non avrei problemi. All'inizio no, ma oggi mi piacerebbe. Vorrei tornare a essere padre a 64 anni", ha dichiarato il padre dell'argentina. “Vorrei dare un fratellino a Wanda e Zaira, sì. La mia fidanzata ha una figlia di nome Mora, vediamo come sarebbe con un nuovo bambino. Ma dobbiamo dare alla coppia un'altra struttura".