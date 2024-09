Victor Osimhen, fuori dal progetto Napoli, ha trovato la sua nuova casa calcistica in Turchia, a Istanbul. L'attaccante si è infatti trasferito al Galatasaray con la formula del prestito senza obbligo del riscatto. I tifosi del Galatasaray sono accorsi in migliaia ad accoglierlo in aeroporto. "L'atmosfera è incredibile, è bello essere qui e ritrovare Mertens. Ho parlato con lui prima di venire", ha dichiarato Victor.