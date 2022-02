Palmeri: “Sul piano del gioco mai stata partita, Inter su un altro livello. Il Milan… “

Su Twitter il giornalista commenta il derby vinto dal Milan in rimonta

Al termine del derby, su Twitter Tancredi Palmeri ha commentato la sconfitta dell'Inter. Black out di 5' per la squadra di Inzaghi che per buona parte della gara ha dominato. "Sul piano del gioco non c’è mai stata partita, Inter su un altro livello. Ma questo ha tradito i nerazzurri, che hanno creduto la qualità fosse sufficiente e hanno tenuto in vita nel Secondo Tempo il Milan, che ci ha creduto e ha vinto di furbizia".