Palmeri: “Non ricordavo l’Inter vincere così. Il potenziale c’è, ma come fai a fidarti…”

Tancredi Palmeri ha esaltato, attraverso il suo profilo Twitter, la prova dell’Inter di Antonio Conte in occasione della gara vinta per 3-1 contro il Bologna grazie al gol di Lukaku e la doppietta di Achraf Hakimi: “Non ricordavo da anni l’Inter vincere così in scioltezza in casa con il Bologna, squadra che storicamente le fa sputare sangue. Sono andato a controllare le statistiche e avevo ragione: dal 2010 in casa 2 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte. E le due vittorie col minimo scarto”.

Il giornalista ha aggiunto: “Il potenziale c’è. Però come fai a fidarti dell’Inter“.