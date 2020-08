Post ironico sulla panchina di Icardi (e di Wanda), Maxi Lopez se la ride e approva

La panchina di Mauro Icardi, nella notte della sconfitta del Psg nella tanto agognata finale di Champions League, ha dato da discutere. Da una parte per un tema di gerarchie (Tuchel gli ha preferito Choupo-Moting), dall’altra per gli sfottò che in casi come questi invadono i social. Non poteva essere altrimenti anche per l’ex bomber nerazzurro. Suo padre, pochi minuti dopo la sconfitta dell’Inter contro il Siviglia (in finale di Europa League), aveva voluto ironizzare con un post che ha irritato i tifosi nerazzurri. Stasera sono fioccati i post sulla panchina di Maurito. Uno in particolare, che coinvolgeva sia Mauro che Wanda e che ironizzava sulla maggiore comodità delle panchine di San Siro, ha raccolto numerosi consensi. E tra i like dei tifosi è spuntato anche quello di Maxi Lopez…